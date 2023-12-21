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Ван Дейк: «Арсенал» – очень сильная команда, но мы должны смотреть на себя»

21 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
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23.12 20:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями перед матчем Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

В субботу на «Энфилде» состоится очное противостояние двух претендентов на чемпионство. На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 39 набранными очками после 17 туров, в то время как на счету «Ливерпуля» 38 баллов. 

«Арсенал» – отличная команда, очень сильная во множестве компонентов, но я считаю, что мы должны смотреть на самих себя. В наших силах серьёзно усложнить задачу сопернику. Я хочу выиграть этот матч, и мы сделаем всё возможное для победы», – заявил в преддверии матча 32-летний капитан мерсисайдцев.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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