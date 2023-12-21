«Арсеналу» по-прежнему интересен Субименди, но есть одна проблема

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди остаётся трансферной целью лондонского «Арсенала».

Испанский футболист мог пополнить ряды «канониров» около года назад, но отказался от сделки. Как информирует журналист Дэвид Орнштейн, ситуация может повториться: «Арсеналу» всё ещё интересен 24-летний опорный хавбек, но далеко не факт, что сам футболист согласится на переезд в Англию, даже если клуб активирует пункт отступных, прописанный в его контракте.

В числе претендентов на Мартина Субименди также фигурируют «Бавария» и «Барселона». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.