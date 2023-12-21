​«Манчестер Сити» сделал заявление по Суперлиге

«Манчестер Сити» всё-таки сделал новое заявление по Суперлиге, в котором подчеркнул нежелание становиться частью этого проекта.

«В 2021 году «Манчестер Сити» подтвердил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию Суперлиги. Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим работать с другими клубами через Ассоциацию европейских клубов, участвуя в турнирах УЕФА», - говорится в заявлении чемпионов Англии.

Напомним, что суд Европейского союза занял сторону Суперлиги в споре с УЕФА. В решении суда говорится, что УЕФА не может быть монополистом в организации турниров на континенте.