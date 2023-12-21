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​«Манчестер Сити» сделал заявление по Суперлиге

21 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» всё-таки сделал новое заявление по Суперлиге, в котором подчеркнул нежелание становиться частью этого проекта.

«В 2021 году «Манчестер Сити» подтвердил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию Суперлиги. Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим работать с другими клубами через Ассоциацию европейских клубов, участвуя в турнирах УЕФА», - говорится в заявлении чемпионов Англии.

Напомним, что суд Европейского союза занял сторону Суперлиги в споре с УЕФА. В решении суда говорится, что УЕФА не может быть монополистом в организации турниров на континенте.

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Комментарии (1)
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CERG
21 Декабря 2023 в 21:53
Трепещите, суперлига придет и ваши кошельки отощают.
После Реала Баварии, МСити ПСЖ никто ваши групповые ЛЧ смотреть не будет.
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