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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Моя Суперлига – это Английская премьер-лига»

21 Декабря 2023 • 20:57 Комментировать

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на последние новости, связанные с потенциальным появлением европейской Суперлиги. В неё пока «входят» мадридский «Реал» и «Барселона». Также идею турнира поддержал «Наполи».

«Моя Суперлига — это Английская премьер-лига. Также я хочу выступать в Европе вместе с «Астон Виллой». Не знаю, что я ещё могу по этому поводу сказать», - говорит Эмери Mundo Deportivo.

Сегодняшними темпами Эмери и его команда действительно может выступать в Лиге чемпионов, так как идёт на третьем месте в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от первого всего лишь на один балл.

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