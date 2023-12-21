Эмери: «Моя Суперлига – это Английская премьер-лига»

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на последние новости, связанные с потенциальным появлением европейской Суперлиги. В неё пока «входят» мадридский «Реал» и «Барселона». Также идею турнира поддержал «Наполи».

«Моя Суперлига — это Английская премьер-лига. Также я хочу выступать в Европе вместе с «Астон Виллой». Не знаю, что я ещё могу по этому поводу сказать», - говорит Эмери Mundo Deportivo.

Сегодняшними темпами Эмери и его команда действительно может выступать в Лиге чемпионов, так как идёт на третьем месте в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от первого всего лишь на один балл.