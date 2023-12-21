Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» против Суперлиги, хоть и не делал заявлений

21 Декабря 2023 • 20:52 Комментировать

«Манчестер Сити» не делал никаких заявлений после решения Европейского суда о том, что УЕФА не должен препятствовать созданию Суперлиги. Тем не менее, как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, «горожане» по-прежнему против Суперлиги.

«Позиция «Манчестер Сити» по Суперлиге остаётся прежней. Нового заявления не ожидается, источники указывают на первоначальное заявление клуба о выходе из проекта в 2021 году», - пишет Джейкобс.

В настоящий момент проект Суперлиги поддерживают только «Реал» и «Барселона». Многие гранды уже успели объявить, что участвовать в соревновании не будут.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Суперлига Европы Суперлига ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
21.12.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брайтон Брайтон
3.50 3.55 2.06
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
20:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Моя Суперлига – это Английская премьер-лига»
20:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» против Суперлиги, хоть и не делал заявлений
20:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер 17-летнего хавбека из Сенегала слухи
20:38 · Англия. Премьер-лига
​Варан готовится к возвращению в «Реал»
19:52 · Англия. Премьер-лига
Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу» 2
19:49 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ сделала заявление по Суперлиге
19:39 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» Джеймс перенесёт операцию слухи
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» рассматривает возможность арендовать Годфри
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продаст Брентуэйта только за 120 миллионов евро
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выступил против Суперлиги
15:45 · Англия. Премьер-лига
​У Локьера уже были проблемы с сердцем – «Лутон Таун» объяснил ситуацию
15:39 · Англия. Премьер-лига
​Локьера выписали из больницы – ему установили имплантируемый дефибриллятор
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Интера»
14:37 · Англия. Премьер-лига
Организаторы Суперлиги надеются вернуть клубы АПЛ
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Нкетиа
Все новости
Рекомендуем