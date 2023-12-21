​«Манчестер Сити» против Суперлиги, хоть и не делал заявлений

«Манчестер Сити» не делал никаких заявлений после решения Европейского суда о том, что УЕФА не должен препятствовать созданию Суперлиги. Тем не менее, как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, «горожане» по-прежнему против Суперлиги.

«Позиция «Манчестер Сити» по Суперлиге остаётся прежней. Нового заявления не ожидается, источники указывают на первоначальное заявление клуба о выходе из проекта в 2021 году», - пишет Джейкобс.

В настоящий момент проект Суперлиги поддерживают только «Реал» и «Барселона». Многие гранды уже успели объявить, что участвовать в соревновании не будут.