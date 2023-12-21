​Варан готовится к возвращению в «Реал»

Всё идёт к тому, что Рафаэль Варан снова примерит на себе футболку «Реала». Как сообщает Cadena SER, французский защитник уже готовится к возвращению в мадридский клуб из «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что «Реал» ищет усиление оборонительной линии из-за кадровых проблем. Недавно в лазарет мадридской команды угодил Давид Алаба, который получил серьёзную травму колена.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От сенсационной «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два зачётных балла.

В четверг «Реал» проведёт матч против «Алавеса», не пропустите текстовую трансляцию.