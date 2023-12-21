Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Месут Озил в своих соцсетях раскритиковал возможное создание футбольной Суперлиги.

«Дети растут, мечтая выиграть Чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят один-два раза в год, а не каждую неделю», - пишет Месут.

Пока что потенциальный турнир поддержали три клуба – это мадридский «Реал», «Барселона» и действующий чемпион Италии в лице «Наполи» и президента клуба Аурелио де Лаурентиса.

Ранее по Суперлиге сделали заявление в Английской премьер-лиге.