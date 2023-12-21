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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу»

21 Декабря 2023 • 19:52 Комментировать (2)

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Месут Озил в своих соцсетях раскритиковал возможное создание футбольной Суперлиги.

«Дети растут, мечтая выиграть Чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят один-два раза в год, а не каждую неделю», - пишет Месут.

Пока что потенциальный турнир поддержали три клуба – это мадридский «Реал», «Барселона» и действующий чемпион Италии в лице «Наполи» и президента клуба Аурелио де Лаурентиса.

Ранее по Суперлиге сделали заявление в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Суперлига
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Комментарии (2)
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Erling Viglafson
21 Декабря 2023 в 20:24
Озил абсолютно прав. Даже слепым очевидно, что эта Лига нужна только жадному Пересу и тонущей финансово Барселоне. Остальным клубам и так слишком много игр в году, чтобы участвовать еще и в сомнительных схемах Переса. Да и кому охота таскать каштаны из огня для других? Бенефициаром этой Лиги будут только Реал да Барса. Если будут вообще.
shaplico
21 Декабря 2023 в 20:19
глупости!
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