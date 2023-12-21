​АПЛ сделала заявление по Суперлиге

Английская премьер-лига выступила с заявлением после того, как Европейский суд встал на сторону Суперлиги в споре с УЕФА. В заявлении АПЛ подчёркивает, что продолжает выступать против любой подобной концепции турнира.

Также АПЛ указывает на позицию болельщиков в этом вопросе.

«Болельщики имеют жизненно важное значение для игры, и они неоднократно заявляли о своём несогласии с «отколовшимся» соревнованием, которое разрывает связь между национальным и международным футболом», - говорится в сообщении.

Стоит сказать, что публично от Суперлиги отказался целый ряд европейских клубов.

АПЛ жёстко накажет любой клуб, который вступит в Суперлигу