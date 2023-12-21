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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ жёстко накажет любой клуб, который вступит в Суперлигу

21 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

Суперлига может быть создана. Европейский суд занял сторону организаторов этого проекта, постановив, что УЕФА не может быть монополистом, когда речь идёт об организации футбольных турниров. Правда, клубам Премьер-лиги Англии вступить в Суперлигу будет трудно. Ранее сообщалось, что в Великобритании будет принят закон, согласно которому любой клуб, отколовшийся от действующей футбольной системы, будет исключён из национальных турниров.

Теперь европейские СМИ рассказывают о жёсткой позиции Премьер-лиги Англии. Если какой-то из клубов вступит в Суперлигу, то в АПЛ с него снимут 30 очков. Кроме того, такой клуб ждёт штраф в 29 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
АПЛ Суперлига
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