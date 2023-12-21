«Эвертон» продаст Брентуэйта только за 120 миллионов евро

«Эвертон» повесил космический ценник на своего центрального защитника Джерред Брентуэйт. По информации от I Newspaper, «ириски» будут готовы продать англичанина только за 120 миллионов евро.

В приобретении Брентуэйта зимой были заинтересованы два топ-клуба – лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, потенциальному покупателю придётся всерьёз раскошелиться для того, чтобы провернуть трансфер Джерреда.

В этом сезоне Брентуэйт провёл 14 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Прошлый сезон центральный защитник провёл в аренде за ПСВ Эйндховен.