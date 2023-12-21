«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после того, как Европейский суд поддержал Суперлигу в споре с УЕФА. В решении суда говорится, что УЕФА не может быть монополистом, организовывая соревнования в Европе.

«Манчестер Юнайтед» выступил против Суперлиги – клуб не планирует быть участником этого проекта.

«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему полностью привержены участию в турнирах УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой, и другими клубами через Ассоциацию европейских клубов с целью дальнейшего развития футбола в Европе», - говорится в заявлении.