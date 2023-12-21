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​У Локьера уже были проблемы с сердцем – «Лутон Таун» объяснил ситуацию

21 Декабря 2023 • 15:45 Комментировать
Лутон Таун
...
Ньюкасл
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23.12 18:00

Защитник «Лутон Таун» Том Локьер во время недавнего матча Премьер-лиги против «Борнмута» перенёс остановку сердца. К счастью, медики среагировали оперативно, и футболиста быстро реанимировали. Локьер уже был выписан из больницы после установки специального имплантируемого дефибриллятора.

В пресс-релизе «Лутон Таун» отмечает, что майские проблемы с сердцем в виде фибрилляции предсердий не имеют отношения к новой проблеме Локьера. Результаты обследования показали, что проблема иная. Также клуб подчёркивает, что весной, после финала плей-офф Чемпионшипа, Локьер и клуб получил консультации от лучших кардиологов и многопрофильных специалистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лутон Таун Том Локьер

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