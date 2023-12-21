​Локьера выписали из больницы – ему установили имплантируемый дефибриллятор

Защитник «Лутон Таун» Том Локьер был выписан из больницы. Футболист начал восстановление дома после того, как во вторник ему установили ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что в недавнем матче Премьер-лиги против «Борнмута» Локьер по ходу второго тайма перенёс остановку сердца. Из-за инцидента матч был прерван, и теперь его переиграют.

На текущий момент «Лутон Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне вылета. Ближайший матч команда проведёт 23 декабря – против «Ньюкасла» на своём поле.