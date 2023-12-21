​Клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге – названа причина

Европейский суд постановил, что УЕФА не имеет права быть монополистом, поэтому запуск Суперлиги возможен. При этом клубы Английской премьер-лиги, похоже, не смогут участвовать в этом проекте, пишет The Telegraph. Дело в том, что британские власти должны принять новый закон об управлении футболом. В проекте этого закона прописано, что лицензированным клубам запрещено участвовать в турнирах вне действующей футбольной системы.

Таким образом, участие в Суперлиге будет означать для любого клуба Премьер-лиги исключение из национальных соревнований.

Отметим, что на текущую минуту Суперлигу поддерживают только два клуба – «Реал» и «Барселона».

Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд