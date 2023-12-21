Организаторы Суперлиги надеются вернуть клубы АПЛ

Организаторы европейской Суперлиги не теряет надежд на, что клубы из Английской премьер-лиги вернуться в проект. По информации от Relevo, Суперлига постарается убедить клубы из туманных альбионов в целесообразности возвращения в проект.

Напомним, «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» весной 2021 года согласились стать участниками Суперлиги. Тем не менее, под давлением со стороны болельщиков все перечисленные клубы решили выйти из проекта.

Сегодня Европейский суд легализовал Суперлигу и запретил ФИФА и УЕФА препятствовать проведению турнира.