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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Организаторы Суперлиги надеются вернуть клубы АПЛ

21 Декабря 2023 • 14:37 Комментировать

Организаторы европейской Суперлиги не теряет надежд на, что клубы из Английской премьер-лиги вернуться в проект. По информации от Relevo, Суперлига постарается убедить клубы из туманных альбионов в целесообразности возвращения в проект.

Напомним, «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» весной 2021 года согласились стать участниками Суперлиги. Тем не менее, под давлением со стороны болельщиков все перечисленные клубы решили выйти из проекта.

Сегодня Европейский суд легализовал Суперлигу и запретил ФИФА и УЕФА препятствовать проведению турнира.

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АПЛ Суперлига Европы
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