«Арсенал» принял решение по Нкетиа

В лондонском «Арсенале» определились с будущим нападающего команды Эдди Нкетиа. Как стало известно журналистам 90min, руководство приняло решение сохранить футболиста минимум до завершения нынешнего сезона.

Сам Нкетиа также не заинтересован в смене клубной прописки. 24-летний нападающий хочет продолжить выступления в составе коллектива Микеля Артеты.

Нкетиа находится в структуре лондонского клуба с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках за «Арсенал», в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.