«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Антони в Ла Лиге

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести вингера «Реал Сосьедада» Такефусу Кубо. По информации от Sun Sport, манкунианцы хотели бы пригласить японца на замену Антони, за которого клуб летом 2022 года заплатил 95 миллионов евро амстердамскому «Аяксу».

Напомним, Кубо очень бодро начал нынешний сезон, чем заинтересовал множество топ-клубов по всей Европе. Бывший футболист мадридского «Реала» имеет контракт с нынешним клубом до лета 2022 года.

22-летний Кубо в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 3 результативными передачами в испанской Ла Лиге. «Трансфермаркт» оценивает молодого футболиста в 50 миллионов евро.