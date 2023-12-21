Стало известно, когда ван де Бек перейдёт в «Айнтрахт»

Нидерландский хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к трансферу в немецкий «Айнтрахт». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, официально переход полузащитника во франкфуртский клуб будет оформлен в начале января. Стороны подпишут арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

Ван де Бек выступает за «красных дьяволов» с лета 2020 года, его трансфер обошелся манкунианцам в 39 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до середины 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.