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Стало известно, когда ван де Бек перейдёт в «Айнтрахт»

21 Декабря 2023 • 11:50 Комментировать

Нидерландский хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к трансферу в немецкий «Айнтрахт». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, официально переход полузащитника во франкфуртский клуб будет оформлен в начале января. Стороны подпишут арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

Ван де Бек выступает за «красных дьяволов» с лета 2020 года, его трансфер обошелся манкунианцам в 39 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до середины 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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