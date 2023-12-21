«Манчестер Юнайтед» ещё не выбыл из гонки за Тодибо

«Манчестер Юнайтед» продолжает сохранять шансы на трансфер центрального защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на то, что лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу француза, манкунианцы всё ещё не выбыли из гонки.

Напомним, «Ницца» оценивает бывшего игрока каталонской «Барселоны» в 35-40 миллионов евро. У «Манчестер Юнайтед» сейчас финансовые проблемы, а вот «Тоттенхэм» ещё не успел потратить 100 миллионов евро, вырученные за продажу нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» минувшим летом. По этой причине лондонцы пока считаются фаворитами на трансфер Тодибо.