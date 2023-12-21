4 немецких клуба хотят купить Санчо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо пользуется большим спросом среди клубов чемпионата Германии. Об этом рапортуют журналисты портала 90min.

По информации источника, в услугах вингера заинтересованы следующие клубы: дортмундская «Боруссия», леверкузенский «Байер», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт». Самые большие шансы заполучить игрока у клуба из Дортмунда.

Напомним, что Джедон выступает за «красных дьяволов» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел на поле всего 76 минут. Из-за конфликта с главным тренером Санчо был отстранен от команды.

Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.