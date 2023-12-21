Лунин может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ

Украинский вратарь Андрей Лунин, который в настоящий момент выступает за мадридский «Реал», пользуется спросом среди клубов чемпионата Англии.

По сообщениям El Nacional, в подписании голкипера заинтересованы два представителя АПЛ. Речь идет о лондонском «Челси» и «Ньюкасле». Оба претендента рассчитывают подписать Андрея в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лунин провел девять поединков за «королевский» клуб. Украинец связан контрактными обязательствами с «Реалом» до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость Андрея оценивается в пять миллионов евро.

«Реал» принял решение по Лунину