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​Клопп: «Топовое выступление»

21 Декабря 2023 • 08:18 Комментировать

Английский «Ливерпуль» переиграл в матче Кубка английской лиги «Вест Хэм», подопечные Юргена Клоппа забили сопернику пять мячей. Немецкий наставник «красных» доволен такими итогами матча.

= Очень хорошая игра, мы показали очень неплохой футбол. Важно было дать поиграть и другим игрокам, использовать всю команду,  все появившиеся на поле показали, что очень соскучились по футболу. Мы победили и прошли в полуфинал. Топ-выступление от начала до конца, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в Кубке английской лиги в 2022 году.


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