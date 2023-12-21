​Клопп: «Топовое выступление»

Английский «Ливерпуль» переиграл в матче Кубка английской лиги «Вест Хэм», подопечные Юргена Клоппа забили сопернику пять мячей. Немецкий наставник «красных» доволен такими итогами матча.

= Очень хорошая игра, мы показали очень неплохой футбол. Важно было дать поиграть и другим игрокам, использовать всю команду, все появившиеся на поле показали, что очень соскучились по футболу. Мы победили и прошли в полуфинал. Топ-выступление от начала до конца, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» побеждал в Кубке английской лиги в 2022 году.