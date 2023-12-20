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АПЛ подтвердила, что матч «Борнмут» - «Лутон Таун» переиграют полностью официально

20 Декабря 2023 • 21:19 Комментировать
Борнмут
1:1
Лутон Таун

Пресс-служба АПЛ в официальном аккаунте лиги в соцсети подтвердила, что прерванный матч между «Борнмутом» и «Лутон Тауном» будет переигран полностью – с первой минуты.

Напомним, что инцидент произошёл в минувшую субботу. Защитник и капитан «шляпников» Том Локьер перенёс остановку сердца. Случилось это во втором тайме матча на его 59-й минуте, когда на табло арены «Виталити Стэдиум» в Борнмуте горел счёт 1:1.

Правда, о новой дате проведения матча лига пока не сообщает. Её обязательно объявят позднее.

«Борнмут» с 19 баллами идёт на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, «Лутон Таун» - в зоне вылета с девятью очками на 18-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Лутон Таун

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