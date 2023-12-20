Пресс-служба АПЛ в официальном аккаунте лиги в соцсети подтвердила, что прерванный матч между «Борнмутом» и «Лутон Тауном» будет переигран полностью – с первой минуты.

Напомним, что инцидент произошёл в минувшую субботу. Защитник и капитан «шляпников» Том Локьер перенёс остановку сердца. Случилось это во втором тайме матча на его 59-й минуте, когда на табло арены «Виталити Стэдиум» в Борнмуте горел счёт 1:1.

Правда, о новой дате проведения матча лига пока не сообщает. Её обязательно объявят позднее.

«Борнмут» с 19 баллами идёт на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, «Лутон Таун» - в зоне вылета с девятью очками на 18-й строчке.