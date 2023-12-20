Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис остаётся главной целью лондонского «Арсенала», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, «львы» остаются при своём мнении и не готовы отпускать одного из своих лидеров. Ситуация по возможному переходу остаётся прежней с октября.

Контракт 25-летнего футболиста с «Астон Виллой» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок сборной Бразилии принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.