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Артета хочет усилить «Арсенал» 4 новыми футболистами

20 Декабря 2023 • 16:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
23.12 20:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета намерен усилить свою команду четырьмя новыми футболистами. Испанский специалист считает, что для полной комплектации состава ему нужно пригласить именно четыре новых игрока.

По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, Артета хочет видеть в «Арсенале» нового нападающего, полузащитника и двух крайних защитников. Пока неизвестно, готово ли руководство предоставить своему тренеру столько новичков в январе.

Напомним, «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с отрывом в одно очко от «Ливерпуля». Команды встретятся между собой в следующем туре чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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