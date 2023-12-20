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«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с Санчо, если не продаст игрока зимой

20 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
23.12 15:30

«Манчестер Юнайтед» осознаёт, что избавиться от вингера Джедона Санчо будет крайне непросто. Зарплата футболиста составляет около 400 тысяч евро в неделю, из-за чего другие клубы не горят желанием приглашать англичанина даже на правах аренды.

По информации от журналистки Мелиссы Реди, если у манкунианцев не получится избавиться от Санчо в январе, клуб рассмотрит возможность разорвать контракт с футболистом. Таким образом «Манчестер Юнайтед» не сможет окупить даже часть из 80 миллионов евро, которые были инвестированы в трансфер англичанина летом 2021 года.

Напомним, у Санчо возник серьёзный конфликт с Эриком тен Хагом. Одноклубники также относятся к Джедону не лучшим образом.

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