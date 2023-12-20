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Гвардиола: «Хотел бы я поработать в сборной Испании? Я счастлив в «Манчестер Сити»

20 Декабря 2023 • 15:29 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брентфорд
отменен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном назначении в сборную Испании. Специалист дал понять, что его пока не интересует работа во главе «красной фурии».

«Хотел бы я поработать в сборной Испании? Я счастлив в «Манчестер Сити». У меня есть ещё полтора года по контракту. Надеюсь, что меня не уволят и я смогу здесь остаться», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года, когд пришёл после трёх сезонов во главе мюнхенской «Баварии». Хосеп выиграл для «горожан» 5 титулов Английской премьер-лиги и Лигу чемпионов.

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