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«Барселона» летом хочет купить полузащитника «Эвертона»

20 Декабря 2023 • 14:50 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.15 X 9.50 2 16.00
Через 4 ч. 11 мин.

Каталонская «Барселона» летом попытается приобрести у «Эвертона» опорного полузащитника Амаду Онана. По информации от журналиста Санти Уны, руководство «Барселоны» уже провело переговоры с представителями футболиста.

«Барселона» минувшим летом не смогла полноценно заменить ушедшего Серхио Бускетса. Из-за ограниченного бюджета команда могла себе позволить лишь дешёвый вариант, коим оказался Ориоль Ромеу, за которого заплатили 3 миллиона евро. При этом испанец не является основным в этом сезоне.

Онана проводит второй сезон в АПЛ после перехода из «Лилля». Амаду также интересен многим топ-клубам из самой Англии.

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