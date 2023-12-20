«Барселона» летом хочет купить полузащитника «Эвертона»

Каталонская «Барселона» летом попытается приобрести у «Эвертона» опорного полузащитника Амаду Онана. По информации от журналиста Санти Уны, руководство «Барселоны» уже провело переговоры с представителями футболиста.

«Барселона» минувшим летом не смогла полноценно заменить ушедшего Серхио Бускетса. Из-за ограниченного бюджета команда могла себе позволить лишь дешёвый вариант, коим оказался Ориоль Ромеу, за которого заплатили 3 миллиона евро. При этом испанец не является основным в этом сезоне.

Онана проводит второй сезон в АПЛ после перехода из «Лилля». Амаду также интересен многим топ-клубам из самой Англии.