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Три суперклуба сразятся за Киммиха

20 Декабря 2023 • 13:51 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих решил покинуть нынешний клуб, об этом рапортуют журналисты Todofichajes. Самым вероятным вариантом продолжения карьеры игрока называется чемпионат Испании.

Среди претендентов на хавбека называются каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Трансфер в один из названных клубов может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Йозуа выступает за мюнхенский гранд с 2015 по 2025 год. Трансферная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается в 75 миллионов евро.

Киммих выбрал между «Баварией» и «Барселоной»

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Евро-Футбол.Ру,
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