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Эшпириту Санту – новый тренер «Ноттингем Форест» официально

20 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Борнмут
23.12 18:00

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды. Португальский специалист подписал с «лесниками» трудовое соглашение до лета 2026 года.

Ранее «Ноттингем Форест» уволил Стива Купера, который ранее вернул команду в элитный дивизион и получил солидную поддержку от руководства на усиление состава. Об увольнении англичанина стало известно ещё вчера.

Напомним, Нуну Эшпириту Санту ранее работал в Английской премьер-лиге во главе «Вулверхэмптона» и лондонского «Тоттенхэма». Недавно португальского специалиста уволили из «Аль-Иттихада». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту

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