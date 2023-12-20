Эшпириту Санту – новый тренер «Ноттингем Форест»

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды. Португальский специалист подписал с «лесниками» трудовое соглашение до лета 2026 года.

Ранее «Ноттингем Форест» уволил Стива Купера, который ранее вернул команду в элитный дивизион и получил солидную поддержку от руководства на усиление состава. Об увольнении англичанина стало известно ещё вчера.

Напомним, Нуну Эшпириту Санту ранее работал в Английской премьер-лиге во главе «Вулверхэмптона» и лондонского «Тоттенхэма». Недавно португальского специалиста уволили из «Аль-Иттихада».