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Цель Гвардиолы: «Манчестер Сити» может купить испанского игрока

20 Декабря 2023 • 12:20 Комментировать

Испанский голкипер Альваро Вальес, который выступает за «Лас-Пальмас», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям журналистов, в услугах 26-летнего вратаря заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер английского коллектива Хосеп Гвардиола лично настаивает на трансфере Вальеса.

Вратарь выступает за свой нынешний клуб с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между Альваро и «Лас-Пальмасом» истекает по завершении сезона-2023/2024. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в четыре миллиона евро.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лас-Пальмас трансферы футбола - зима 2024 Альваро Вальес ещё теги
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