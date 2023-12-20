Цель Гвардиолы: «Манчестер Сити» может купить испанского игрока

Испанский голкипер Альваро Вальес, который выступает за «Лас-Пальмас», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям журналистов, в услугах 26-летнего вратаря заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер английского коллектива Хосеп Гвардиола лично настаивает на трансфере Вальеса.

Вратарь выступает за свой нынешний клуб с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между Альваро и «Лас-Пальмасом» истекает по завершении сезона-2023/2024. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в четыре миллиона евро.