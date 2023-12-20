Рэшфорд готов перейти только в один клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

По сведениям журналистов Todofichajes, английский форвард хочет перебраться в каталонскую «Барселону». Интерес к игроку проявляют туринский «Ювентус» и «ПСЖ», однако Маркус желает играть только за «сине-гранатовых». Если стороны смогут договориться, то сделка будет оформлена по окончании сезона.

Рэшфорд связан трудовыми обязательствами с «красными дьяволами» до лета 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ форвард провел 16 матчей, забил два гола и сделал ассист.