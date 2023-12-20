Хау: «Пришло время поддержать Триппьера»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал провальное выступление капитана команды Кирана Триппьера в матче с «Челси» в четвертьфинале Кубка лиги. Напомним, англичанин вышел на замену при счёте 1:0 в пользу своей команды. На последних минутах Триппьер совершил ошибку, которая позволила «Челси» сравнять счёт. Затем Киран не реализовал пенальти в послематчевой серии. В конечном итоге «Ньюкасл» вылетел из Кубка лиги.

«Киран отдал нам очень многое, но теперь пришло время его поддержать. Его трансфер был очень важным для нас, ведь он смог объединить раздевалку. Триппьер был сердцем наших лучших выступлений», – сказал Хау на пресс-конференции.