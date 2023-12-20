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Эпишириту Санту подпишет контракт с «Ноттингем Форест» до лета 2026 года

20 Декабря 2023 • 10:41 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Борнмут
23.12 18:00

Бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту близок к возвращению в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португальский специалист скоро должен подписать контракт с «Ноттингем Форест» сроком до лета 2026 года.

Отмечается, что Эшпириту Санту уже вчера прибыл в Англию для завершения своего назначения в «Ноттингем Форест». «Лесники» ранее уволили Стива Купера, который в мае 2022 года вернул команду в элитный дивизион Англии.

Напомним, последним местом работы Эшпириту Санту был «Аль-Иттихад», откуда тренера уволили этой осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту

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