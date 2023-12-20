«Арсенал» и ещё три клуба АПЛ нацелились на мексиканского форварда

Центрфорвард роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес попал в сферу интересов ряда клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Как стало известно источнику, заполучить нападающего в свои ряды хотят сразу четыре клуба. Речь идет об «Арсенале», «Челси», «Фулхэме» и «Тоттенхэме». Что касается нидерландцев, то они готовы рассмотреть вариант продажи своего лидера, если за него предложат не меньше 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Хименес принял участие в 21 поединке во всех турнирах, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и пять голевых передач.