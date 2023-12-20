«Барселона» хочет купить полузащитника «Манчестер Сити»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом рапортует Barca Universal.

Как стало известно журналистам, в подписании англичанина заинтересована каталонская «Барселона». Боссы «сине-гранатовых» планируют сделать предложение по трансферу футболиста в январе. Главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за игрока считается туринский «Ювентус», который давно ведет переговоры с «горожанами».

Филлипс не проходит в состав «Манчестер Сити» и является игроком резерва. В нынешнем сезоне он провел семь матчей и забил один мяч.