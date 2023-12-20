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Клуб АПЛ намерен перехватить Джонатана Дэвида у «Милана»

20 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
Страсбург
...
Лилль
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Через 21 ч. 32 мин.

«Ньюкасл» пополнил список претендентов на форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Фаворитом в борьбе за 23-летнего игрока в последние недели назывался «Милан», рассчитывающий усилить атаку в январе. По сведениям GIFN, «Ньюкасл» готов перехватить Дэвида у «россонери»: руководство «сорок» уже установило контакт с канадцем и изучило возможность потенциальной сделки. Вероятно, «Милану» придётся отказаться от кандидатуры звезды «Лилля», поскольку конкурировать с клубом АПЛ в финансовом плане будет крайне трудно. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джонатана Дэвида в 50 млн евро, однако «Лилль» может устроить значительно меньшая сумма – контракт футболиста истекает через полтора года.

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