Клуб АПЛ намерен перехватить Джонатана Дэвида у «Милана»

«Ньюкасл» пополнил список претендентов на форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Фаворитом в борьбе за 23-летнего игрока в последние недели назывался «Милан», рассчитывающий усилить атаку в январе. По сведениям GIFN, «Ньюкасл» готов перехватить Дэвида у «россонери»: руководство «сорок» уже установило контакт с канадцем и изучило возможность потенциальной сделки. Вероятно, «Милану» придётся отказаться от кандидатуры звезды «Лилля», поскольку конкурировать с клубом АПЛ в финансовом плане будет крайне трудно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джонатана Дэвида в 50 млн евро, однако «Лилль» может устроить значительно меньшая сумма – контракт футболиста истекает через полтора года.