Чемпион Дании, участник плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» готов продать 18-летнего Рони Барджи в один из клубов Английской премьер-лиги, сообщает портал 90min.

По информации источника, в услугах Барджи заинтересованы сразу несколько клубов – это «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм». Правда, продать свой актив датчане готовы исключительно после этого сезона.

Барджи в свои 18 лет забил в этом сезоне уже 11 голов во всех официальных соревнованиях, семь из них – в чемпионате Дании, один – в Лиге чемпионов в ворота «МЮ».

Стоимость игрока по версии портала Transfermarkt составляет 4 млн евро.