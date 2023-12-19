Романо: «Не верьте на 100%, когда говорят, что «Манчестер Юнайтед» никого не подпишет в январе»

Инсайдер Фабрицио Романо считает, что «Манчестер Юнайтед» вполне может провести насыщенную трансферную кампанию.

Согласно информации, появившейся в английской прессе, «красные дьяволы» не планируют громких сделок в январское трансферное окно, несмотря на все трудности.

По словам Романо, ситуация может обстоять иначе: «Не верьте на 100%, когда в «Манчестер Юнайтед» говорят, что ничего не предпримут в зимнее окно. Сейчас клуб активно работает над новыми подписаниями. Уже проведены беседы с агентами некоторых нападающих, среди которых Серу Гирасси, Тимо Вернер и Дониэлл Мален. Центр обороны – ещё одна позиция, которая может быть усилена в январе», – поведал знаменитый инсайдер.