Директор «Брентфорда»: «Вполне возможно, что скоро Тони уйдёт в другой клуб»

Директор «Брентфорда» Ли Дайкс высказался на тему возможной продажи Айвена Тони.

Нападающий давно называется трансферной целью «Арсенала» и «Челси». В январе завершится дисквалификация 27-летнего игрока, и тогда же может состояться его переход.

«Интерес должен возникнуть, и уже скоро, возможно, наступит время, когда Айвен уйдёт в другой клуб. Но желающим придётся заплатить приличную сумму за трансфер, поскольку Тони – очень талантливый игрок.

Я очень рад возвращению Айвена к тренировкам. У него невероятные амбиции, и по его глазам видно, что теперь он станет ещё лучше, чем был. Интерес к нему – естественное явление. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром АПЛ. На мой взгляд, он входит в пятёрку лучших форвардов в мире», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Дайкса.