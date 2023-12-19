Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Директор «Брентфорда»: «Вполне возможно, что скоро Тони уйдёт в другой клуб»

19 Декабря 2023 • 22:38 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Брентфорд
отменен

Директор «Брентфорда» Ли Дайкс высказался на тему возможной продажи Айвена Тони.

Нападающий давно называется трансферной целью «Арсенала» и «Челси». В январе завершится дисквалификация 27-летнего игрока, и тогда же может состояться его переход.

«Интерес должен возникнуть, и уже скоро, возможно, наступит время, когда Айвен уйдёт в другой клуб. Но желающим придётся заплатить приличную сумму за трансфер, поскольку Тони – очень талантливый игрок. 

Я очень рад возвращению Айвена к тренировкам. У него невероятные амбиции, и по его глазам видно, что теперь он станет ещё лучше, чем был. Интерес к нему – естественное явление. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром АПЛ. На мой взгляд, он входит в пятёрку лучших форвардов в мире», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Дайкса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Декабря
12:45
Фоден: «Клубный чемпионат мира – это новый опыт, мы хотим выиграть этот турнир»
11:32
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
10:45
«Арсенал» выбирает, кого из трёх форвардов купить в январе
18 Декабря
23:57
Гвардиола – о награде лучшему каталонскому тренеру: «Хочу разделить приз с Хави и Пимьентой»
21:04
Лапорта: «Атлетико» и «Манчестер Сити» уже сообщили нам, что нужно для выкупа Фелиша и Канселу»
19:13
Бернарду Силва: Саудовская Аравия? Я сосредоточен на «Манчестер Сити»
13:43
Покупка нападающего – приоритет для «Челси», но клуб также хочет купить защитника и полузащитника
12:11
«Ювентус» начал переговоры по трансферу Филлипса
17 Декабря
02:50
Ещё один гранд АПЛ нацелился на Пальинью
00:22
Ян Коуто рассказал, как звонок Гвардиолы сорвал его переход в «Барселону»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Копенгаген» готов продать молодого таланта Барджи в АПЛ слухи
23:45 · Англия. Кубок лиги
Энцо Фернандес получил травму в матче «Челси» – «Ньюкасл»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Не верьте на 100%, когда говорят, что «Манчестер Юнайтед» никого не подпишет в январе»
22:57 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Ньюкасл» – команда уровня Лиги чемпионов, будет очень трудно»
22:38 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брентфорда»: «Вполне возможно, что скоро Тони уйдёт в другой клуб»
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:33 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил об отставке Купера официально
20:13 · Англия. Премьер-лига
Эндрик: «Челси» — сильный бренд, но «Реал» — моя мечта
19:22 · Англия. Премьер-лига
Агуэро — о чемпионской гонке: «Не стоит сбрасывать со счетов «Манчестер Юнайтед» 2
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Купера уведомили, что он уходит из «Ноттингем Форест»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Состав «Манчестер Сити» подорожал, состав «Манчестер Юнайтед» серьёзно подешевел
17:11 · Англия. Премьер-лига
Эшпириту Санту уже направляется в Англию
16:21 · Англия. Премьер-лига
​Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ
16:19 · Англия. Чемпионшип
Клуб из Чемпионшипа готова выложить 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса» 1
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе
Все новости
Рекомендуем