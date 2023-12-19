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«Ноттингем Форест» объявил об отставке Купера официально

19 Декабря 2023 • 20:33 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Борнмут
23.12 18:00

Стив Купер покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест». Об этом сообщает официальный сайт «лесников».

«Мы хотели бы поблагодарить Стива за его вклад в наш футбольный клуб. Его достижение по возвращению «Ноттингем Форест» в Премьер-лигу, несомненно, останется знаковым моментом в истории клуба. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — сказал владелец клуба Евангелос Маринакис.

44-летний Купер возглавлял «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. В текущем сезоне команда набрала 14 очков в 17 турах и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

По данным СМИ, новым наставником «лесников» станет Нуну Эшпириту Санту.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер

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