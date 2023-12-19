Эндрик: «Челси» — сильный бренд, но «Реал» — моя мечта

Нападающий «Палмейраса» Эндрик ответил на вопрос о том, почему не перебрался в «Челси».

Напомним, следующим летом 17-летний футболист пополнит состав мадридского «Реала».

«Ранее мне нравилась АПЛ. Очевидно, что «Челси» является сильным брендом, ведь эта команда дважды выиграла Лигу чемпионов за последнее десятилетие. Но я всегда говорил агенту, что моя мечта — «Реал», — рассказал Эндрик журналисту Марио Картегане.

В 2023 году Эндрик провел 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором одного ассиста.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, «сливочные» выкупили талантливого бразильца, заплатив «Палмейрасу» 37,5 млн евро.