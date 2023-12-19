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Агуэро — о чемпионской гонке: «Не стоит сбрасывать со счетов «Манчестер Юнайтед»

19 Декабря 2023 • 19:22 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Брайтон
1 3.35 X 3.50 2 2.15
21.12 23:00

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Никогда не стоит сбрасывать со счетов «Манчестер Юнайтед», ведь это один из главных соперников «Манчестер Сити». За трофей также могут побороться «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», — цитирует Агуэро Goal.

В настоящий момент лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал», в активе которого 39 очков. Их ближайший преследователь — «Ливерпуль» (38), а за ним следует «Астон Вилла» (38).

18-й тур АПЛ стартует уже в четверг, 21 декабря, матчем между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Серхио Агуэро ещё теги

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