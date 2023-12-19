​Купера уведомили, что он уходит из «Ноттингем Форест»

В ближайшее время в «Ноттингем Форест» сменится главный тренер. Ожидается, что команду примет Нуну Эшпириту Санту – он уже едет в Англию. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, нынешний рулевой «лесников» Стив Купер уже получил уведомление о том, что его отправят в отставку. Всё может быть окончательно оформлено в ближайшие часы.

На текущий момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Зону вылета «лесники» опережают на пять очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ноттингем Форест» проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Борнмута» на своём поле.