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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Купера уведомили, что он уходит из «Ноттингем Форест»

19 Декабря 2023 • 19:21 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Борнмут
23.12 18:00

В ближайшее время в «Ноттингем Форест» сменится главный тренер. Ожидается, что команду примет Нуну Эшпириту Санту – он уже едет в Англию. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, нынешний рулевой «лесников» Стив Купер уже получил уведомление о том, что его отправят в отставку. Всё может быть окончательно оформлено в ближайшие часы.

На текущий момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Зону вылета «лесники» опережают на пять очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ноттингем Форест» проведёт в субботу, 23 декабря, - против «Борнмута» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер

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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ БОРНМУТ
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