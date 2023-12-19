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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Состав «Манчестер Сити» подорожал, состав «Манчестер Юнайтед» серьёзно подешевел

19 Декабря 2023 • 17:38 Комментировать

Во вторник на страницах портала Transfermarkt были обновлены оценочные стоимости футболистов Английской премьер-лиги. Самым подешевевшим игроком стал Сандро Тонали из «Ньюкасла», а самым подорожавшим футболистом оказался Рико Льюис из «Манчестер Сити».

По итогам переоценки состав «Манчестер Сити» подорожал на 29 миллионов евро и теперь составляет 1,29 миллиарда евро. Состав «Арсенала» тоже подорожал – на 14 миллионов евро. Теперь все игроки «канониров» стоят 1,11 миллиарда евро. Это единственные две команды АПЛ с ценниками выше миллиарда.

Стоит отметить весьма серьёзное снижение цены состава «Манчестер Юнайтед» - минус 78 миллионов евро. Все показатели – на графике ниже

На вершине почти без изменений: Самые дорогие игроки АПЛ

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