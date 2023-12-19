Эшпириту Санту уже направляется в Англию

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту уже на пути в Англию, чтобы в ближайшие дни возглавить местный «Ноттингем Форест». Об этом пишет Фабрицио Романо в свои соцсетях.

«Нуну Эшпириту Санту сейчас едет в Англию, поскольку он собирается подписать контракт и стать новым главным тренером «Ноттингем Форест». Соглашение неизбежно, он заменит Стива Купера, если все пойдет по плану», - поясняет Фабрицио.

Последним местом работы знаменитого португальского специалиста был саудовский «Аль-Иттихад». Он покинул этот клуб из-за плохих результатов минувшей осенью. В Англии специалист ранее работал с «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом».