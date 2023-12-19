Хави находится под давлением из-за ряда плохих результатов. Поговаривают, что молодой специалист может быть уволен из «Барселоны» в конце сезона, а то и раньше. Между тем, El Nacional рассказывает на своих страницах о возможном назначении на пост главного тренера каталонской команды Юргена Клоппа. По данным источника, немецкий специалист часто общается с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Клопп находится на вершине шорт-листа, который уже начали составлять в «Барселоне».

Отметим, что с октября 2015 года Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль». Под руководством немца команда выиграла множество трофеев, в том числе Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.