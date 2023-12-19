​Тонали – самый подешевевший игрок АПЛ

Известный портал Transfermarkt пересмотрел оценочные стоимости футболистов, которые играют в Английской премьер-лиге. В списке самых подешевевших игроков первое место занимает Сандро Тонали из «Ньюкасла» - недавно его дисквалифицировали за ставки. Итальянец подешевел на 20 миллионов евро и теперь оценивается в 40 миллионов евро.

По 15 миллионов евро в трансферной стоимости потеряли два игрока «Манчестер Юнайтед» - Мэйсон Маунт и Антони. Новый ценник англичанина – 45 миллионов евро, бразильца – 35 миллионов евро.

На текущий момент лидером чемпионата Англии является «Арсенал».

Защитник «Манчестер Сити» Льюис – самый подорожавший игрок АПЛ