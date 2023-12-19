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«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе

19 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
23.12 15:30

«Манчестер Юнайтед» не собирается тратить большие деньги в январское трансферное окно. По информации от журналиста Роба Доусона, манкунианцы не могут делать громкие трансферы из-за проблем с финансовым фэйр-плеем.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» максимум может усилиться игроками, которые доступны для аренды. Также возможен трансфер футболистов, у которых скоро заканчиваются контракты.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с трансфером центрального защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, которого оценивали в 30-40 миллионов евро. Тем не менее, вряд ли манкунианцы могут себе позволить потратить такую сумму в январе, не продав перед этим какого-то игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - зима 2024

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