«Манчестер Юнайтед» не будет делать громких трансферов в январе

«Манчестер Юнайтед» не собирается тратить большие деньги в январское трансферное окно. По информации от журналиста Роба Доусона, манкунианцы не могут делать громкие трансферы из-за проблем с финансовым фэйр-плеем.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» максимум может усилиться игроками, которые доступны для аренды. Также возможен трансфер футболистов, у которых скоро заканчиваются контракты.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с трансфером центрального защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, которого оценивали в 30-40 миллионов евро. Тем не менее, вряд ли манкунианцы могут себе позволить потратить такую сумму в январе, не продав перед этим какого-то игрока.