​На вершине почти без изменений: Самые дорогие игроки АПЛ

Во вторник на страницах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов, которые играют в чемпионате Англии. Если говорить о вершине списка, то больших изменений там не произошло. Первое место занимает Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», который оценивается в 180 миллионов евро. На второй строчке находится Букайо Сака из «Арсенала» с оценочной стоимостью в 120 миллионов евро. Ценники этих игроков не изменились.

На третьем месте по-прежнему располагается Фил Фоден, чья цена осталась прежней. Правда, воспитанника «Манчестер Сити» догнали одноклубник Родри и Деклан Райс из «Арсенала», каждый из которых подорожал на 10 миллионов евро. Фоден, Родри и Райс оцениваются в 110 миллионов евро.

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